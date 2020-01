Sonnentor: Der Geschmack des Frühlings

Bei Sonnentor denkt man jetzt schon an die warme Jahreszeit und gibt Neues rund um einschlägige Produkte bekannt.

Galerie: Sonnentor 2020

Sonnentor 1/5 Teilen Sonnentor 2/5 Teilen Sonnentor 3/5 Teilen Sonnentor 4/5 Teilen Sonnentor 5/5 Teilen

Das Hauptprodukt dieses Themas ist die Gemüsesuppe, die völlig zuckerfrei zu haben ist. Sei es im Glas oder als Brühwürfel. Die Heidelbeeren – seit langem ein Renner des Sortiments – sind in einer neu gestalteten Schachtel erhältlich. Sonnentor relauncht seit dem Sommer 2019 peu à peu seine Verpackungen. Dann gibt es noch den Tee „Pure Leichtigkeit“ (mit grünem Hafer, Brennnessel und Kardamom) und den Hellwach-Tee (mit Mate, Kurkuma und rosa Pfeffer). Und wer sich daheim Sprossen ziehen will, kann das mit Bio-Mungbohnen tun; und mit Radieschen, und mit Rucola. Ab sofort in den Sonnentor-Filialen, im Bio-Fachhandel und im Sonnentor-Webshop erhältlich.