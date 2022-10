Spar: Gold für die Kaufleute

Auch dieses Jahr wurden wieder sechs Spar-Kaufleute mit der Goldenen Tanne ausgezeichnet. Der Fokus lag diesmal auf der Brot-, Obst und Gemüseabteilung sowie der Bedienung in der Feinkost.

Als beste Spar-Kaufleute wurden dieses Jahr ausgezeichnet: Spar-Supermarkt OKV Mellau Mellau (Vbg.)

Spar-Supermarkt Fa. Kratzer Längenfeld (Tir.)

Spar-Supermarkt Fa. Jeblinger Pramet (OÖ)

Eurospar-Markt Fa. Prauchner Pöchlarn (NÖ)

Spar-Supermarkt Fa. Osterberger Graz (Stmk.)

Spar-Supermarkt Fa. Knaller Maria Saal (Knt.)

692 Standorte wurde 2021 von selbstständigen Kaufleuten in Österreich geführt - davon 579 Spar-Supermärkte, 36 Eurospar-Märkte und 77 Spar express Tankstellenshops. Somit ist Spar nicht nur Marktführer im Lebensmittelhandel, sondern auch im Geschäftsfeld der selbstständigen Kaufleute – bezogen auf Umsatz und Marktanteil. Gerne bezeichnet Spar die Kaufleute als "Wurzel der Spar", entsprechend werden die Leistungen auch jedes Jahr ruhmreich geehrt. So wurde 2022 die Goldene Tanne wieder an die sechs besten Spar-Kaufleute vergeben. Die Verleihung ging auf der Delegiertentagung über die Bühne, die in diesem Jahr in Wien stattfand. Besonderes Augenmerk legte man dabei auf die Brot-, Obst und Gemüseabteilung sowie die Bedienung in der Feinkost gelegt.