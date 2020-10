Spitz: Abfüllanlage nimmt Betrieb auf

Nach 50 Wochen Bauzeit startet die Produktion - bis zu 600 Millionen Dosen pro Jahr können am Werksstandort Attnang-Puchheim vom Band laufen.

Auf 4.200 Quadratmetern bietet die neue Dosenabfüllanlage von Spitz die Möglichkeit, verschiedenste Getränke - primär Energydrinks - zu produzieren.

Geschäftsführer Walter Scherb zur Eröffnung: "Wir bedanken uns bei allen Partnern und Zulieferern dieses Projekts, die es trotz der besonderen Gegebenheiten und Sicherheitsmaßnahmen in diesem Jahr möglich gemacht haben, dass wir die neue Dosenabfüllanlage pünktlich in Betrieb nehmen konnten. In Kürze wird am Dach der neuen Anlage zudem eine 2.200 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert. Im Verbund mit den derzeit schon 7.100 Quadratmetern kann Spitz auf insgesamt beeindruckenden 10.000 Quadratmetern Solarstrom gewinnen."