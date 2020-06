Spitz: Briefmarke zum 100-jährigen Jubiläum

Die Österreichische Post gratuliert dem Unternehmen mit einer Sondermarke.

Traditionsmarken Tortenecken und Baumstämme

Seine eigene Briefmarke ist schon etwas ganz besonderes. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Traditionsunternehmens brachte die Österreichische Post gemeinsam mit Auer eine Sonderbriefmarke im Rahmen der Serie "Klassische Markenzeichen" heraus, die von der Markenkünstlerin Marion Füllerer gestaltet wurde. Diese ist zum Nennwert von 2,75 Euro in einer Auflage von 330.000 Stück erhältlich. Zu erwerben ist sie bereits seit Ende April in allen Postfilialen, bei den Philatelie-Verkaufsstellen sowie über den Online Shop der Österreichischen Post.Die Tortenecken, Baumstämme und Eiswaffeln des heimischen Waffelspezialisten kennt hierzulande jedes Kind. So dienten der Baumstamm und die Tortenecke auch als Motiv für die Briefmarke. Walter Scherb, Geschäftsführer des Unternehmens Spitz, zu dem die Marke Auer gehört, zeigt sich begeistert: „Die Baumstämme und Tortenecken von Auer stehen bei den Österreicher für viele, liebgewonnene Erinnerungen und genussvolle Momente. Unser Dank geht an Marion Füllerer und an die Österreichische Post, die diese beiden Produkte auf einer äußerst gelungenen Briefmarke anlässlich des 100-jährigen Jubiläums verewigt haben.“ Dem fügt Stefan Nemeth, Leitung Produktmanagement & E-Business Filialen bei der Österreichischen Post, abschließend hinzu: „Feinste Waffelspezialitäten von Auer gehören mittlerweile seit 100 Jahren zum Österreichischen Kulturgut. Die Österreichische Post gratuliert Auer ganz herzlich zum Jubiläum und bringt zu diesem Anlass eine Sondermarke aus der Serie ‚Klassische Markenzeichen‘ auf den Markt.“