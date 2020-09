Beim oberösterreichischen Lebensmittelhändler Spitz hat das Lehrjahr begonnen. Neun neue Nachwuchsmitarbeiter starten dieses Jahr ihren Werdegang.

Lehre hat Tradition

Bei uns steht neben der Tiergesundheit vor allem die Qualität unserer Produkte an oberster Stelle. Dazu tragen alle unsere Mitarbeiter und Lehrlinge ihren Teil bei", erklärt Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch, und ergänzt: "Die Lehrlinge sind ein wichtiger Teil des SalzburgMilch-Teams. Wir sind stolz darauf, gerade auch im heurigen Jahr wieder mehr als sieben zusätzliche Lehrlinge aufnehmen zu können und damit so viele Lehrlinge wie noch nie zuvor auszubilden."

Zu den rund 700 Mitarbeitern gesellen sich dieses Lehrjahr neun junge Neuzugänge. Geschäftsführer Walter Scherb sagt dazu: "Die Ausbildung von jungen Fachkräften ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Förderung und Wertschätzung der Mitarbeiter, egal ob Nachwuchstalente oder langjährige Facharbeiter, ist uns ein großes Anliegen und zählt neben Kundenorientierung, Technologieführerschaft und nachhaltiger Entwicklung zu unseren vier fest verankerten Unternehmenswerten." Er ergänzt: "Corona hat daran nichts geändert – im Gegenteil. Die Ausbildung von neuen Lehrlingen ist uns heuer besonders wichtig: So haben junge Menschen auch in der jetzigen Zeit die Möglichkeit, an unseren praxisorientierten Lehrlingsausbildungs- und Weiterbildungsprogrammen teilzunehmen."Mit Anfang 2020 werden drei Lebensmitteltechniker, drei Elektrotechniker, zwei Metalltechniker sowie eine Industriekauffrau ausgebildet.Bei der SalzburgMilch hat die Lehre ebenfalls einen hohen Stellenwert inne. Mit den sieben neuen Lehrlingen, die in den letzten Wochen ihre Lehre zum Milchtechnologen und zum Mechatroniker-Automatisierungstechniker begonnen haben, sind aktuell 24 Lehrlinge bei der SalzburgMilch in Ausbildung. "