Das Unternehmen nimmt rund 15 Millionen Euro in die Hand, um für mehr Lagerkapazität zu sorgen.

Seit mehr als 160 Jahren operiert das Traditionsunternehmen Spitz als erfolgreicher Lebensmittelproduzent. Täglich verlassen 1,2 Millionen Produkte das Werk in Attnang-Puchheim. Um die Lagerkapazitäten am Standort zu erweitern, nimmt Spitz 15 Millionen Euro in die Hand, um ein hochmodernes, vollautomatisches Hochregallager mit 14.000 Stellplätzen auf 13 Ebenen zu errichten.

Alles unter einem Dach

Das Dach wird dabei mit einer 2.200 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage ausgestattet sein. Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb sagt über das neue Bauprojekt: „Wie kein anderer Lebensmittelproduzent vereint Spitz unterschiedlichste Produkt- und Produktionsbereiche unter einem Dach. Dementsprechend sind wir jedoch auch gefordert, unsere Lagerkapazitäten in Attnang-Puchheim sukzessive zu erhöhen, was uns im Falle des neuen Hochregallagers einen zweistelligen Millionenbetrag wert ist. Bei der Planung und Errichtung des neuen, vollautomatischen Lagergebäudes haben wir ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt und uns so dafür entschieden, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren. Denn: Nachhaltige Entwicklung gehört bei Spitz ebenso zu den festgelegten Eckpfeilern wie die Kundenorientierung, der Technologiefokus und die Wertschätzung der Mitarbeiter.“ Derzeit verfügt Spitz bereits über 7.100 Quadratmeter an Photovoltaik-Flächen – mit der neuen Anlage auf dem Dach des Hochregallagers räumt das Unternehmen der Erzeugung von Solarstrom künftig knapp 10.000 Quadratmeter an Gesamtfläche ein.