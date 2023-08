Die Industrielehre Prozesstechnik gibt es erst seit wenigen Jahren und vorwiegend in technischeren Branchen. Um das zu ändern, bietet der Lebensmittelhersteller Spitz ab Herbst 2023 die Trendausbildung auch in der Lebensmittelindustrie an.

Mit der Einführung des neuen Lehrberufs setzt das seit 165 Jahren bestehende Familienunternehmen einen Impuls für die Zukunftsarbeit in der Lebensmittelherstellung.

Dabei geht das Unternehmen mit dem Puls der Zeit: Die zunehmende Digitalisierung und automatisierte Abläufe haben in der Industrietechnologie in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert bekommen. "Maßgeblich dafür war unter anderem der steigende Anspruch an Lebensmittelsicherheit, neue Verpackungstechnologien und alternative Produktkonzepte mit natürlichen beziehungsweise pflanzlichen Bestandteilen", sagt Martin Forster, CTO bei Spitz. Aufgrund der Modernisierung der Anlagen wird auch im Lebensmittelbereich der technische Hintergrund von Produktionsmitarbeitern immer wichtiger, führt er weiter aus.

Verstärkter Fokus auf Produktion

Der Beruf Prozesstechnik sei dabei genauso vielseitig, wie herausfordernd. Der Fokus liegt im Vergleich zum Lehrberuf Lebensmitteltechnik noch stärker auf der Produktion und den Prozessabläufen dahinter. Teil der dreieinhalbjährigen Ausbildung, die weitestgehend im Betrieb stattfinden soll, sind unter anderem die Bedienung, Rüstung und Wartung der Anlagen, die Durchführung von Prozesskontrollen, sowie das Beheben von etwaigen Störungen. Was den Beruf besonders attraktiv macht, ist seine Krisensicherheit, welche die Lebensmittelbranche mit sich zieht. Zudem wirbt Spitz mit ausgeprägten Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten in allen Bereichen der Lebensmittelproduktion, was Martin Forster mit seinem eigenen beruflichen Werdegang beweist. Interessierte können sich bereits jetzt jederzeit beim Unternehmen bewerben.