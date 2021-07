Spitz: Umstrukturierung bei Alpine Brands

Das Spitz-Tochterunternehmen konzentriert sich auf die Markenartikel, bei der Muttergesellschaft bleibt der Private-Label-Bereich.

Gasteiner, Auer, Blaschke, Honigmayr, Puchheimer und Goal - diese Marken werden von der im Frühling gegründeten Alpine Brands GmbH & Co KG betreut. Damit sollen die internen Organisationen von Spitz unter einem Dach gebündelt. Dazu erklärt Thomas Redl, der die Alpine Brands-Geschäftsführung gemeinsam mit Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb innehat: "Starke Marken sind unsere Passion. Mit Traditionsmarken bieten wir ein breites Portfolio im Lebensmittel- und Getränkebereich mit einem klaren Commitment zur österreichischen Herkunft. Mit der neuen organisatorischen Ausrichtung legen wir unseren Fokus auf den Ausbau und das Branding dieser Marken sowie die Erweiterung der internationalen Distribution."