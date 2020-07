Das Traditionsunternehmen setzt seine Kooperation mit dem Social Start-up fort.

Bienen sind für den Menschen und das gesamte Ökosystem unverzichtbar. Sie erzeugen nicht nur Honig, sondern sorgen auch für die Bestäubung von 80 Prozent aller Nutzpflanzen in Landwirtschaft und Gartenbau. Der Lebensmittelhersteller Spitz und das Social Start-up Hektar Nektar haben sich bereits 2019 für den Schutz der Bienen und die Förderung vom Imkern stark gemacht. Nun wird das gemeinsame Engagement fortgesetzt. Im Zuge des "Projekts 2028" unterstützt Spitz zwei heimische Imkereien mit je einem Bienenstock. Damit leistet das oberösterreichische Unternehmen einen maßgeblichen Beitrag zum Ziel von Hektar Nektar, die Bienenpopulation bis 2028 um zehn Prozent zu steigern.



Jutta Mittermair, Head of Corporate Communications bei Spitz erklärt: „2019 haben wir bereits einige Imkern mit einem Set – bestehend aus einem Bienenvolk, notwendigem Werkzeug und Zubehör sowie Fachliteratur – versorgt. Heuer wollen wir dieses Engagement fortsetzen und freuen uns über die Kooperation mit Hektar Nektar, die für die Vernetzung, die Organisation und den sicheren Transport sorgen." Martin Poreda, Co-Gründer und CEO von Hektar Nektar, zeigt sich erfreut, dass Spitz heuer abermals als Kooperationspartner mit an Bord ist und fügt abschließend hinzu: „Nur mit der Unterstützung engagierter Unternehmen, denen Nachhaltigkeit und Artenschutz ebenso am Herzen liegen wie uns, können wir unser Ziel erreichen: Die messbare Vermehrung von Wild- und Honigbienen und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft.“