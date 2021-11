Stamag

V.l.n.r.: EuroSkills Goldmedaillengewinner Simon Sailer, Stamag-Vertriebsleiter Backzutaten Stefan Kotynek, Brotsommelier Christopher Lang und Stamag-Geschäftsführer Michael Freudenthaler

Die Stadlauer Malzfabrik (Stamag) arbeitet mit einem EuroSkills Goldmedaillengewinner sowie einem Brotsommelier zusammen und erhofft sich so frische Impulse für die Produktneuentwicklung.

Simon Sailer, Bäckermeister aus Mauerkirchen im Innviertel und frisch gebackener EuroSkills Goldmedaillengewinner in Graz, sowie Christopher Lang, Brotsommelier und Homebaking-Fachmann aus Strebersdorf im Burgenland, besuchten kürzlich ihren Kooperationspartner, die Stadlauer Malzfabrik in Wien-Donaustadt. "Uns ist die Zusammenarbeit mit jungen, kreativen Fachleuten aus der Branche ein großes Anliegen. So gelingt es uns, mit unseren Produkten und Neuentwicklungen am Puls der Zeit zu sein", betonte Michael Freudenthaler, Stamag-Geschäftsführer für den Bereich Backzutaten, anlässlich des Besuchs.





Während Simon Sailer viele Erfahrungen und Ideen aus dem Geschäftsfeld der gewerblichen Bäcker mitbringt, arbeitet man mit Christopher Lang eng im Bereich B2C zusammen. Gemeinsam mit dem Brotsommelier werden Rezepte und Produkte für Endverbraucher entwickelt, die unter der Marke Moritz & Jakob vertrieben werden. "Meine Erfahrungen aus den Backkursen ergänzen sich perfekt mit der Kompetenz der Stamag. So können wir Produkte, die seit langer Zeit in den Backstuben der Welt zur Verbesserung von Gebäcken eingesetzt werden, auch den vielen Menschen zugänglich machen, die neuerdings zu Hause backen. Das von Natur aus enzymaktive Moritz & Jakob Bio-Backmalz ist dafür ein ideales Beispiel. Homebaking ist ein nachhaltiger Trend und Interessierte wollen immer mehr in die Tiefe gehen", erklärt Christopher Lang.

