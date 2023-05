Start-ups: Start-up-Fusion

Deivison - stock.adobe.com

Die zwei führenden Vereine am vorbörslichen Kapitalmarkt in Österreich aaia und AVCO wollen ihre Kräfte bündeln und fusionieren zu "invest.austria".

Seit 2. Mai machen aaia (austrian angel investor association) und AVCO ( Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation ) gemeinsame Sache. Zusammengeführt unter invest.austria wollen sie die Investor:innen am vorbörslichen Kapitalmarkt in Österreich von der Früh- bis zur Spätphase unterstützen und vernetzen.