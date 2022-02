Countrypixel - stock.adobe.com

Laut der zweiten Vorschätzung im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) von Statistik Austria nahm 2021 das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent nominell bzw. 3,3 Prozent real zu.

Zurückzuführen war die positive Einkommensentwicklung auf einen kräftigen Anstieg des landwirtschaftlichen Produktionswerts in Verbindung mit einem weiteren Rückgang des Arbeitseinsatzes. Konkret erhöhte sich der Produktionswert der heimischen Landwirtschaft 2021 um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 8,5 Mrd. Euro. Vor allem der Wert der pflanzlichen Erzeugung stieg mit plus 19,0 Prozent besonders stark. Preisanstiege gab es laut Statistik Austria "in praktisch allen pflanzlichen Produktgruppen, vor allem jedoch bei Getreide, Ölsaaten und Zuckerrüben".





Im Unterschied zur pflanzlichen Erzeugung fiel der Zuwachs des tierischen Produktionswerts mit Plus 4,4 Prozent deutlich schwächer aus. Während der Wert der Rinderproduktion dank besserer Preise erstmals seit vier Jahren wieder stieg und auch für Milch höhere Erzeugerpreise erzielt wurde, verzeichnete die Schweineproduktion aufgrund teurer Futtermittel weitere preisbedingte Einbußen.

Mit geschätzten 5,0 Mrd. Euro erreichten die Aufwendungen der Landwirtschaft für Vorleistungen einen Höchststand (+ 9,9 Prozent gegenüber 2020). Wesentlich dazu beigetragen haben die stark gestiegenen Futtermittelkosten, aber auch in die Höhe geschnellte Preise für Düngemittel und Energie.



