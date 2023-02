Petro - stock.adobe.com

Während Schlachtungen von Rindern und Schweinen in Österreich im Vorjahr abnahmen, legten jene von Schafen und Ziegen zu.

Im Jahr 2022 reduzierte sich in Österreich die Anzahl von tauglichen Schweineschlachtungen - also der in Schlachthäusern geschlachteten und als geeignet für den menschlichen Verzehr befundenen Schweinen - um 4,3 Prozent gegenüber 2021 auf 4,88 Millionen. Die Anzahl der tauglichen Schlachtungen von Rindern sank laut Statistik Austria mit minus 0,8 Prozent auf 639.000 Stück weniger stark. Demgegenüber erhöhte sich die Zahl der tauglichen Schlachtungen bei Schafen (+1,1 % auf 169.100) und Ziegen (+8,1 % auf 11.300). Die Geflügelschlachtungen im Jahr 2022 beziffert Statistik Austria mit 101,83 Millionen, ohne jedoch Angaben zur prozentuellen Veränderung im Vergleich zum Jahr 2021 zu machen.