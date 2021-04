Storck lanciert für seine Fruchtgummi-Marke nimm2 Lachgummi einen neuen 15-sekündigen Spot.

Massive Bewerbung der Veggie-Range

Der neue nimm2 Lachgummi Spot läuft von Mai bis Oktober auf allen reichweitenstarken TV-Sendern Österreichs sowie Online und zeigt eine fröhliche Familie zusammen mit bunten Figuren, die sich aus nimm2 Lachgummi legen lassen. Abgerundet wird der Werbefilm von einem eigens komponierten Song mit den Zeilen: "Wenn du lachst, lacht die Welt".Verlängert wird der Spot um weitere 5 Sekunden, in denen das vielfältige Veggie-Portfolio – allen voran die kürzlich lancierten YoDinos und Märchenprinzen – präsentiert wird. Die rotationsstarken Veggie-Neuprodukte werden darüber hinaus mithilfe einer digitalen Out-of-Home-Kampagne auch an Bahnstationen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und an vielen weiteren Hotspots beworben. Dabei soll nimm2 Lachgummi rund 161 Millionen Bruttokontakte erreichen.