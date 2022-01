An dem Toffifee Gewinnspiel, bei dem es unter anderem eine personalisierte Gondel zu gewinnen gab, nahmen 40.000 Interessierte teil.

In Kooperation mit Ski amadé, Europas größter Skiregion, verloste die Storck-Marke Toffifee über 155 tolle Winterpreise. Der Hauptpreis: eine Gondelkabine der Achterjet-Gondelbahn in Flachau mit dem Foto des Siegers, inklusive einem Jahresvorrat Toffifee sowie zwei Ski amadé Saisonkarten. Rund 40.000 Teilnahmen wurden bei dieser Aktion verzeichnet, ebenso wie satte Abverkaufszahlen: Toffifee wächst mit plus 11 Prozent im Umsatz fast dreimal so stark wie der Pralinenmarkt.