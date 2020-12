Das niederösterreichische Unternehmen Styx Naturcosmetic freut sich über die deutsche Auszeichnung "Bestes Bio 2021" für seine Hanf-Handcreme.

Als einziges Kosmetikprodukt sichert sich die vegane und CO 2 -neutrale Handcreme aus Hanf den Bio-Award, der vom deutschen Magazin "Schrot & Korn" vergeben wird. "Kunden bewerten zuhause Produkte und nur jene, die wirklich überzeugen, bekommen diese Auszeichnung", erklärt Verlagschefin Sabine Kaufmann die Bewertungsmodalitäten.