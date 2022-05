Über Syngenta Group

In mehr als 100 Ländern weltweit beschäftigt Syngenta Group aktuell 49.000 Menschen, um laut Eigenangabe " die Landwirtschaft durch maßgeschneiderte Lösungen zum Nutzen der Landwirte, der Gesellschaft und unseres Planeten zu verändern". Die Hauptprodukte sind dabei Pflanzenschutzmittel und Saatgut.

Das Unternehmen geht auf die im Jahr 2000 gegründete Syngenta AG zurück, die 2015 von der China National Chemical Corporation (ChemChina) übernommen wurde. Daher ist die Syngenta Group in China (Shanghai) registriert und hat ihren Verwaltungssitz in der Schweiz. Der Konzern gliedert sich in folgende vier Einheiten: Syngenta Crop Protection mit Sitz in der Schweiz, Syngenta Seeds mit Sitz in den USA, ADAMA mit Sitz in Israel und Syngenta Group China .

Im Jahr 2021 steigerte Syngenta Group den Umsatz um 23 Prozent auf 28,2 Mrd. US-Dollar.