Szigeti: Erfolg aus Gols

Szigeti

Peter Szigeti hat sich das pannonische Klima in Gols zunutze gemacht und produziert qualitativ hochwertigen, österreichischen Sekt, den man nicht nur hierzulande schätzt und mehrfach ausgezeichnet wurde - zuletzt im Salon als Sieger in der Kategorie Sekt Austria.

Beim diesjährigen Salon gab es für Sekt Austria - also österreichischen Sekt mit geschützter Herkunftsangabe - eine eigene Kategorie. Neben der Sektkellerei A-Nobis N. Szigeti für den Sekt Austria Große Reserve extra brut Chardonnay "Grande Cuvée" 2013 Burgenland g.U. und dem Weingut Harkamp für Sekt Austria Reserve brut NV Steiermark g.U. ging die Auszeichnung an die Sektkellerei Szigeti und den Sekt Austria brut Grüner Veltliner NV Burgenland g.U. Der Sekt aus Grünem Veltliner überzeugt mit intensiven Golden Delicious Noten, einem Hauch von Mandarine und feinen, typischen Anklängen von weißem Pfeffer. Dabei ist er trocken mit lebendig-spritziger Säure, leicht cremiger Textur und einem animierenden fruchtig-würzigen Abgang. Geschäftsführer und Inhaber Peter Szigeti freut sich über die Auszeichnung, hat er sich es mit der Sektkellerei in Gols zum Ziel gesetzt, ein echtes Genussprodukt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken. Dafür nutzt er das pannonische Klima, eine der außergewöhnlichsten Weinlagen Europas und stellt sicher, dass die Trauben höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen und der sortentypische Charakter der Rebsorten auch im Sekt voll zur Geltung kommt, wie er betont.





Szigeti: Produktparade Szigeti Salon Sieger Sekt Austria – Grüner Veltliner Brut, g.U. Burgenland 1/4 Teilen Szigeti Pink Uhu mit duftiger Muscat bleu Traube. Limited Edition, ab Dezember im Paket mit einer jungen Weinrebe zum Pflanzen für zu Hause 2/4 Teilen Szigeti St. Georgen Brut, 100% Chardonnay, große Reserve g.U., Goldmedaille Bgld Award 3/4 Teilen Szigeti Riesling Terroir Brut, 2018 4/4 Teilen





Aber auch abseits vom Salon kann Szigeti Sekt überzeugen. 2021 haben verschiedene Szigeti Sektsorten insgesamt 58 Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Awards erhalten. Die Preise gingen sowohl an Klassiker wie den Welschriesling Brut Burgenland g.U., der bei der Mundus Vini Frühjahrsverkostung Gold gewann, aber auch an neuere Kreationen wie den Bio Rosé Brut, der den ersten Platz beim Mundus Vini Biofach 2021 eroberte.



