Tag des Kaffees: Die perfekte Tasse

Den 20. Tag des Kaffees nahmen der Kaffeeverband und einige Hersteller zum Anlass für neue Umfragen rund um den Verzehr des Lieblingsgetränks vieler Konsumenten.

Am 1. Oktober wird traditionell der Tag des Kaffees mit vielen Aktivitäten in Kaffeehäusern und am POS gefeiert. Durchschnittlich trinken die österreichischen Verbraucher laut dem &o