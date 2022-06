Die Marketing-Fachkonferenz "Tag des Marketing 2022" und die Verleihung des Staatspreises Marketing finden am 20. Juni im Belvedere 21 statt. Einzelheiten zum Programm und Anmeldung hier im Detail.

Was Marketer in ganz Europa beschäftigt, wird am Tag des Marketings am 20. Juni im Belvedere diskutiert. Vor allem Themen, wie Digitalisierung und Marke oder auch wie eine Marke im Spannungsfeld von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Employer Branding gut und erfolgreich performen kann. Dieser Themenblock findet powered by HORIZONT, dem Schwesternmedium von CASH, statt. Zusätzlich widmen sich Teilnehmer und Branchenkenner bei dem Event der Frage, was es für gutes Leadmanagment im Industriemarketing braucht. Die Details zum Programm finden Sie hier