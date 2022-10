Christine Miess

Am 22. Oktober ist der Tag des Österreichischen Sekts. Von Freitag bis Sonntag finden aus diesem Anlass zahlreiche Verkostungen sowie Führungen durch die Welt der Sektherstellung und weitere Highlights statt.

Jeder Sektproduzent hat bei der Herstellung sein eigenes Geheimnis – von der Rebsorte über den Grundwein bis hin zur Reifezeit und der Dosage, welche schließlich die Geschmacksrichtung prägt. Was es alles darüber zu wissen gibt, erfährt man rund um den Tag des österreichischen Sekts, der am 22. Oktober stattfindet, in den Kellereien zahlreicher Hersteller – Angebote gibt es in Niederösterreich, in Wien, dem Burgenland und in der Steiermark. "Wir sehen on Jahr zu Jahr deutlicher, dass unsere Bemühungen Früchte tragen. Österreichischer Sekt und Sekt Austria werden immer beliebter. Es ist offenkundig, dass Frau und Herr Österreicher Geschmack haben und stolz sind auf die exzellente prickelnde Qualität, die unsere Sektherstellerinnen und Sekthersteller in die Flaschen füllen. Der Sekt Austria – Tag des österreichischen Sekts mit all den vielfältigen Angeboten ist eine wunderbare Gelegenheit, sich davon selbst ein Bild zu machen", so Benedikt Zacherl, Vorsitzender des Österreichischen Sektkomitees.