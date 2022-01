Tchibo: Stärkung des Italien-Geschäfts

Der deutsche Kaffee- und Handelskonzern Tchibo übernimmt den bekannten italienischen Kaffeeröster Caffé Molinari.

Wie die APA mit Verweis auf italienische Medien berichtet, hat der deutsche Kaffee- und Handelskonzern Tchibo den norditalienischen Kaffeeröster Caffé Molinari übernommen. Das Traditionshaus blickt auf eine rund 200-jährige Firmengeschichte zurück, die in Modena mit dem Handel von Lebensmitteln begonnen hat. Vor rund zwei Jahrzehnten ist auch die Kaffeerösterei Molinari dazugekommen, die mittlerweile zu den bekanntesten Kaffeemarken in Italien zählt. Caffé Molinari ist in der italienischen Gastronomie sowie im Handel breit vertreten und verzeichnet einen Jahresumsatz von circa 13 Millionen Euro. Seine Kaffeevariationen, die unter anderem Röstbohnenkaffee und Einzelportionen umfassen, werden in 60 Ländern weltweit vertrieben. Darüber hinaus besitzt die Rösterei auch ein historisches Café im Zentrum von Modena.

Mit dem Kauf wird Tchibo seine Präsenz am italienischen Markt deutlich ausbauen. In Österreich verfügt der Kaffeeröster über rund 130 eigene Filialen sowie etwa 5.000 Shop-in-Shops im Fach- und Lebensmittelhandel und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Am Heimatmarkt in Deutschland betreibt Tchibo rund 550 Filialen, die meisten davon mit einer Kaffeebar. Zudem ist der Kaffeeröster mit rund 19.000 eigenen Verkaufsdepots im deutschen Lebensmittelhandel breit vertreten. Weltweit beschäftigt die 100-prozentige Tochter der Holding Maxingvest rund 11.450 Mitarbeiter. In der Holding hat ein Teil der Hamburger Familie Herz Beteiligungen gebündelt. Maxingvest ist darüber hinaus mit einer Mehrheitsbeteiligung von rund 51 Prozent an Beiersdorf beteiligt.