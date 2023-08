54 Jahre Eduscho: Ein Verpackungs-Relaunch inklusive Kampagne wird durch die Rückkehr von Testimonial Dany Sigel begleitet.

Der Inhalt der zehn Eduscho Kaffeesorten bleibt erhalten und somit auch der traditionelle Kaffeegenuss. Auch der Preis bleibt ident. Was sich jedoch deutlich verändert hat, ist die Verpackungsoptik. Die traditionellen Elemente der Verpackung wurden mit einem neuen Design verknüpft. Im Rahmen einer Marktforschung habe man die Bedürfnisse der Kundschaft untersucht, um Farben und Designelemente weiterzuentwickeln und zu modernisieren, erklärt Erik Hofstädter, Geschäftsführer von Tchibo/Eduscho. Über den neuen Look, der sich durch ein modernes, einfarbiges Design auszeichnet, sagt er: "Jetzt ist die Verpackung zeitgemäß und zukunftsfähig". Die traditionelle Kaffeetasse wurde neu interpretiert und ziert in der jeweiligen Verpackungsfarbe die einzelnen Sorten. Der Sortenname, die Intensität sowie die Verpackungsmenge in reduzierter Schriftart runden das neue Design ab.

Tchibo/Eduscho