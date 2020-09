Tchibo/Eduscho: Tchibo jetzt mit Fotoservice

Rund 85 Prozent der weltweit gemachten Fotos pro Jahr werden mit dem Smartphone aufgenommen. Damit die Schnappschüsse nicht nur online verfügbar sind, bietet Tchibo/Eduscho nun einen Fotoservice an. Über das Smartphone oder via Browser oder kostenlosem Fotoprogramm am Standrechner können Bilder bestellt werden.

Angeboten werden neben den klassischen Ausdrücken auch Foto-Produkte wie Bildbände im Hard- oder Softcover, Foto-Tassen, Wandbilder oder Puzzles mit eigenen Motiven. Die Bestellungen werden an die Wunschadresse geliefert, eine Zustellung in die Tchibo-Filialen ist noch nicht möglich.