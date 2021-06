Zumindest im im globalen Gremium "The Consumer Goods Forum" sitzen ab sofort Daniel Zhang, CEO der Alibaba Group, und James Quincey, CEO von The Coca-Cola Company nebeneinander im Verwaltungsrat.

Das Consumer Goods Forum (CGF) verfolgt das Ziel, positive Veränderungen in der Konsumgüterindustrie zu erwirken und gab heute (24. Juni 2021) bekannt, dass zwei neue Co-Vorsitzende in seinen Verwaltungsrat gewählt wurden: Daniel Zhang, Chairman & CEO der Alibaba Group, und James Quincey, Vorsitzender und CEO von The Coca-Cola Company.

Die beiden führen den CGF-Verwaltungsrat für zwei Jahre und ersetzen die scheidenden Co-Vorsitzenden Özgür Tort, CEO Migros Ticaret, und Emmanuel Faber, ehemaliger Chairman & CEO von Danone. Darüber hinaus wurden Frans Muller, CEO von Ahold Delhaize, und Alan Jope, CEO von Unilever, zu stellvertretenden Co-Vorsitzenden ernannt.

Quincey und Zhang übernehmen die Co-Chair-Rollen nach einer herausfordernden Zeit, die durch die globale Covid-19-Pandemie verursacht wurde. Sie wollen in ihrer neuen Rolle Verbrauchern, Mitarbeitern und Investoren zeigen, dass sie die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit proaktiv angehen werden. Die CGF hat sich selbst einer strategischen Veränderung unterzogen und acht Aktionskoalitionen geschaffen. Während diese nun erfolgreich eingeführt wurden, werden die beiden CEOs erwirken, dass die CGF-Mitglieder die Aktionen vor Ort in den Regionen auf der ganzen Welt beschleunigen. Alibaba Group Daniel Zhang, CEO der Alibaba Group James Quincey, Chairman und CEO von The Coca-Cola Company, sagte: "Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von CGF beizutreten, einer einzigartigen Organisation, die sich für den Schutz des Planeten und seiner Menschen einsetzt. Özgür und Emmanuel haben großartige Arbeit geleistet und ich freue mich darauf, auf ihrer Arbeit aufzubauen, um nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen zu finden, denen wir als Branche gegenüberstehen. Gemeinsam mit Daniel Zhang und den CGF Coalitions of Action werden wir an einer ehrgeizigen Agenda arbeiten, um eine bessere gemeinsame Zukunft für alle zu schaffen."

Auch Daniel Zhang, Chairman und CEO der Alibaba Group, fühlte sich geehrt, und zwar weil er der erste Co-Chairman des CGF-Vorstands eines in China gegründeten multinationalen Unternehmens ist. "Ich möchte meinen Kollegen im Vorstand für ihre Stimme danken. Unter der starken Führung von Özgür und Emmanuel hat CGF ein größeres Spektrum an Interessengruppen eingebunden und mehr Wert auf die Unterstützung bei der Umsetzung gelegt. Zusammen mit James Quincey freue ich mich darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen, indem ich eine breitere Vertretung und Inklusion in allen unseren CGF-Mitgliedern vorantreibe, während wir daran arbeiten, die Branche umzugestalten, um Herausforderungen zu meistern und Chancen der Zukunft zu nutzen."