Philipp Köhler

Die beiden Gründerinnen von The Female Company Sinja Stadelmaier und Ann-Sophie Claus mischen mit ihren Periodenprodukten nun auch den österreichischen Markt auf.

Sie sind laut, sie sind rot und sie sprechen ganz offen und provokant heikle Themen an. The Female Company mischt seit 2016 mit Periodenprodukten den deutschen Markt auf, nun wollen sie auch in Österreich ganz offiziell durchstarten und ihr Portfolio weiterentwickeln.

In knallroten Hosenanzügen und mit einer Bloody Mary in der Hand präsentierten die Gründerinnen Ann-Sophie Claus und Sinja Stadelmaier eloquent, taff, ein bisschen frech aber vor allem