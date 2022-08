Ben & Jerry’s bezieht ab sofort Kakaobohnen nach den fünf Sourcing-Prinzipien der Tony’s Open Chain. Der Schokoladenhersteller rief bereits vor einigen Monaten andere Unternehmen dazu auf, sich seiner Mission anzuschließen, um die Kakaolieferketten transparenter und vor allem fairer zu machen.

Ben & Jerry's folgt dem Ruf und schließt sich der Tony's Open Chain an, sodass die beiden Social Mission Companies nun gemeinsame Sache machen. Die Unilever-Tochter Ben & Jerry’s wird ab sofort Kakaobohnen nach den fünf Sourcing-Prinzipien der Tony’s Open Chain beziehen. Das heißt, dass die eingesetzten Kakaobohnen von der Ernte über die Verarbeitung bis in die Verpackung rückverfolgbar sind, was eine wichtige Maßnahme gegen moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit ist. Ben & Jerry’s zahlt bereits jetzt eine Fairtrade-Prämie und einen Referenzpreis für ein existenzsicherndes Einkommen. Ab sofort geht das Unternehmen einen Schritt weiter und beginnt, sein gesamtes Eis-Portfolio auf Tony’s Open Chain umzustellen. Der freiwillig gezahlte höhere Preis unterstützt unter anderem die Partnerkooperativen in Côte d‘Ivoire. Die Kakaobohnen werden dabei direkt bei acht Genossenschaften vor Ort eingekauft. Damit soll nicht nur die Herkunft der Bohnen bekannt sein, sondern auch die sozialen und ökologischen Bedingungen, unter denen die Farmer arbeiten. "Sieben Jahre nach dem Start unserer Fairtrade-Kooperativen in Côte d‘Ivoire, setzen wir nun mit unserem Engagement für Farmerinnen und Farmern den nächsten Schritt für Gerechtigkeit und ethisches Sourcing. Tony’s Open Chain ermöglicht uns, Rückverfolgbarkeit mit Sourcing-Prinzipien zu kombinieren. Das deckt sich mit der Mission von Ben & Jerry’s", sagt Cheryl Pinto, Global Head of Values -led Sourcing von Ben & Jerry’s.