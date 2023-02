In der Kosmetikbranche gewinnen nachhaltige und innovative Verpackungen immer mehr an Bedeutung, wie die Ergebnisse der neuen "Future Cosmetics"-Studie des Zukunftsinstituts im Auftrag von Kosmetik transparent zeigen.

Einer der Megatrends, die sich abzeichnen, ist die Neoökologie, die Nachhaltigkeit als gesellschaftlichen Konsens versteht. Im Zuge dessen werden auch nachhaltige Verpackungsmaterialien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dabei steht die umweltschonende Klimaneutralität im Fokus, die etwa durch den verstärkten Einsatz von recycelten Materialien oder kompostierbaren Verpackungen erreicht werden kann. Naturkosmetik und nachhaltige Formulierungen und Inhaltsstoffe gewinnen bereits seit vielen Jahren zunehmend an Bedeutung. Dass sich diese Ansprüche zunehmend auch auf die Verpackung übertragen lassen, spricht für einen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz in der Kosmetikbranche.

Wie sieht die Kosmetikverpackung der Zukunft aus und welche Aspekte spielen bei der Wahl eine wichtige Rolle? Diese Fragen stellte das Zukunftsinstitut im Auftrag von Kosmetik transparent und fasste sie in der Studie "Future Cosmetics" zusammen. Die Studie identifiziert verschiedene Megatrends, die sich in der österreichischen Gesellschaft im Laufe der nächsten Jahre etablieren werden, heißt es vonseiten der Verfasser.

Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass auch "Zero Waste"-Strategien in diesem Zusammenhang in der Zukunft eine größere Rolle spielen könnten. Feste Seifen und Shampoos in Papierverpackungen zählen dabei zu den Pionierprodukten. "Erfolgreich sind Zero-Waste-Strategien vor allem für kleine Manufakturen und Marken, die nah an ihrer Kundschaft und in überschaubaren Stückzahlen kalkulieren. Auf einen internationalen Markt lässt sich Zero Waste im Kosmetikbereich nur bedingt hochskalieren. Große Unternehmen und Konzerne orientieren sich deshalb stärker in Richtung kompostierbare Verpackungen", sagt Studienautor Jakob Kibala.

"Refill Culture" wird immer beliebter

Regionalität spielt wichtige Rolle

Der sparsame Umgang mit Ressourcen, allen voran Verpackungsmaterialien, zeigt sich auch in der zunehmenden Beliebtheit von Nachfüllpackungen. Konsument:innen füllen dabei Kosmetikprodukte in Dosen oder Flaschen ab und sparen dadurch Einwegverpackungsmaterialien. So ist beispielsweise schon heutzutage der nachfüllbare Lippenstift aus den Sortimenten vieler Markenhersteller nicht mehr wegzudenken. Doch es gibt auch hier Verbesserungsbedarf. "Wichtig ist, dass Verpackungen vonseiten der Konsument:innen auch ordnungsgemäß entsorgt werden. Auf dem Gebiet besteht noch viel Aufklärungsarbeit, wie wir beobachten", so Andrea Schneider, Pressesprecherin von Kosmetik transparent. Sie empfiehlt daher auf digitale Helfer zurückzugreifen, wie die "Recycle-Mich"- oder die "Digi-Cycle"-App.Ein weiterer großer Trend ist Regionalität, die in diesem Zusammenhang eine besonders zentrale Rolle spielt. Denn sowohl die Coronakrise als auch der Ukrainekrieg haben etablierte Lieferketten auf den Kopf gestellt und den weltweiten Rohstoffmarkt ins Wanken gebracht. Eingeschränkte Produktverfügbarkeiten und mancherorts leere Regale waren die bitteren Folgen. Das führte teilweise auch zu einem Umdenken bei den Konsument:innen: "Österreicher:innen wollen regional einkaufen, auch im Bereich der Kosmetik“, glaubt Schneider.