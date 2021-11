Das Keto-Start-up Tulipans bekommt Unterstützung von Johannes Hornig, der mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord geht.

Das Wiener Start-up aus der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" Tulipans (naehrsinn Handels GmbH) ist mit seinen zuckerfreien Produkten seit April 2020 erfolgreich bei Billa und Billa Plus vertreten und beweist, dass Zuckerreduktion für die Konsumenten ein durchaus relevantes Thema ist. In den ersten 14 Monaten verkaufte das Ehepaar Julia und Leo Tulipan 50.000 kg ihres Keto Granolas. In diesem Jahr werden sie den Gesamtumsatz zum Vorjahr mehr als verdoppeln können. Bei ihrem Auftritt bei "2 Minuten 2 Millionen" konnten die Tulipans den Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner von ihrer Idee überzeugen. Mit Johannes Hornig dürfen sie nun einen weiteren erfolgreichen Entrepreneur an ihrer Seite begrüßen.