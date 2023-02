Tus

Die neue Produktpalette für den österreichischen Markt ist grell bunt.

Für einige Jahre war die Insektenspray-Marke Tus nicht erhältlich. Nun startet die Marke mit neuem Eigentümer durch - mit nachhaltigem Sortiment und Maresi als neuen Vertriebspartner in Österreich.

Das neue Portfolio der Insektenspraymarke Tus umfasst nunmehr neun Produkte, die mit gebotener Verantwortung für Mensch und Umwelt gegen Motten, Ameisen und Co. wirkt, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Beispielsweise wird die Ameisenschutzdose aus nachhaltigem Alu hergestellt. Der 3in1 Spezialspray ist nicht nur wirksam gegen fliegende und kriechende Insekten, sondern auch effektiv gegen Wespen - also eine Lösung für gleich drei Probleme. Der Fliegenkleber bietet Wirksamkeit durch Wirkstoff und Lockstoff in einem und bei der 2in1 Mottenfalle, die gegen Lebensmittel- und Kleidermotten wirkt, ist der Lockstoffe in die Klebefläche integriert und das in einer farbenfrohen, neuen Verpackung für den österreichischen Markt (siehe Bild).