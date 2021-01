Auch die Tuttofood Mailand wird coronabedingt verschoben und zwar von Mai auf 22. - 26. Oktober 2021. Damit findet sie zeitgleich mit der HostMilano statt.

Gastro und Lebensmittelindustrie machen in Mailand gemeinsame Sache. Das neue Datum der Tuttofood, Mailands internationale B2B-Veranstaltung für den Agrar- und Lebensmittelsektor, fällt nämlich mit der internationalen Gastronomie-Ausstellung HostMilano zusammen. So können ""Wir möchten die Unsicherheiten dieser Zeiten in Chancen umwandeln", erklärt Luca Palermo, CEO von Fiera Milano, und ist sich dabei sicher: "Dass diese beiden stark miteinander verbundenen Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden, wird eine Verbesserung des gesamten Lebensmittel- und Gastgewerbesektors ermöglichen". "In dieser Zeit müssen wir vielfältig reagieren", betont auch Fiera Milano-Präsident Carlo Bonomi. "Professionelle Veranstaltungen müssen Teil von Unternehmen bleiben. Nur so können sie in einem Markt wettbewerbsfähiger werden, in dem Innovation und Globalisierung immer grundlegendere Elemente für die Erholung des Wirtschaftssektors sind."