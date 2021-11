Johannes Brunnbauer

V.l.n.r.: Daniel Wüstner, Margaretha Jurik, Markus Marek, Ulrike Pesta, Christian Reitterer, Karin Stainer und Eugen Lamprecht bei der Verleihung des UDO Sales Life Awards

Die Key Account Director bei Coca-Cola HBC Österreich wurde zum Top-Verkaufsprofi 2021 gekürt und erhielt dafür den UDO Sales Life Award, der am Abend des 9. Novembers im Rahmen des Alumni-Treffens von "Wie tickt der Einkauf" verliehen wurde.

Zum sechsten Mal wurde heuer der Sales Life Award an Österreichs beste Vertriebsmanager verliehen. Dabei wurde der UDO erstmals zur UDA, denn mit Ulrike Pesta, Key Account Director von Coca-Cola HBC Österreich, gewann erstmals eine Frau die Trophäe. Unter der Moderation von Initiator und Inhaber der Consulting Firma proM2 Christian Reitterer wurde ihr der Preis von CASH-Chefredakteurin Margaretha Jurik im "das Mezzanin - Restaurant & Bar" im neuen Interspar am Schottentor in Wien übergeben. In ihrer Dankesrede widmete Pesta den UDO ihrem neunköpfigen Team, das aus zwei Männern und sieben Frauen besteht. Ebenfalls geehrt wurden Eugen Lamprecht, Geschäftsführer von Top Spirit, Markus Marek, Managing Director Kelly, Karin Stainer, Geschäftsführerin Milford Austria, und Daniel Wüstner, Managing Director Rauch Fruchtsäfte, die ebenfalls für den UDO nominiert waren. Die Urkunden wurden von CASH-Herausgeberin Dagmar Lang und den Vorjahressiegern Wolfgang Stöhr/Ritter Sport (2020), Hannes Winkelbauer/Winkelbauer (2015) und Franz Kreuzeder/ehemals Meggle (2017) überreicht.