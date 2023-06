Thomas Göbel verfügt über viel internationale Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Bei Nestlé legte er einen beeindruckenden Werdegang hin. In Österreich im Marketing tätig, entwickelte er sich in Deutschland zum Sales-Spezialisten. Er reüssierte unter anderem als Vertriebsgeschäftsführer von Maggi Deutschland. Daraufhin überträgt man ihm die Geschäftsführung von Wagner Pizza, einem Familienunternehmen, an dem sich Nestlé zuvor beteiligt hatte. Göbel gelang eine perfekte Integration der Marke, ebenso wie die Weiterentwicklung des deutschen und europäischen Pizza-Geschäfts. Der Umstieg vom Konzern zu einer Teemarke mit Tradition fiel dem Familienmenschen und leidenschaftlichen Netzwerker dennoch leicht. Unter seiner Führung baut Teekanne das Exportgeschäft auf mehr als 60 Prozent aus und innoviert den (Bio-)Teemarkt. Kompromissloses Qualitätsdenken und lösungsorientierte Herangehensweise an Herausforderungen zeichnen den 53-Jährigen aus. Göbel versteht sich als positivierender Teamplayer und wird für seine Handschlagqualität sowie sein Branchenverständnis – intern wie extern – geschätzt.

