Monika Fiala, Waldquelle Kobersdorf GesmbH, Managing Director: Monika Fiala ist Geschäftsführerin von Waldquelle Mineralwasser. Die Wahlwienerin ist am elterlichen Bauernhof in der Steiermark aufgewachsen und hat früh im Zuge ihrer Ausbildung eine sehr enge Beziehung mit dem Burgenland aufgebaut. Als studierte Betriebswirtin verfügt sie über langjährige Managementerfahrung im FMCG-Bereich, konkret bei Getränken. Ihre erste Expertise in der Getränkeindustrie machte sie im österreichischen Weinmarketing. Ihre weiteren Karrierestationen waren Wein & Co, Weingut Stift Klosterneuburg, ACNielsen, Coca-Cola und Atlantic Brands Austria. Hier lernte Monika Fiala die Branche von verschiedenen Seiten kennen und lieben. Seit knapp fünf Jahren setzt Monika Fiala als Geschäftsführerin von Waldquelle Mineralwasser ihre Projekte mit großem Elan durch. Die begeisterte Sportlerin und Mutter von Zwllingen identifiziert sich bestens mit den Waldquelle Werten Natur, Heimat und Familie. Unter ihrer Führung hat sich Waldquelle als starke Nummer 2 im Mineralwassermarkt etabliert. Ihr Credo: Konsument:innen bekommen bei Waldquelle Mineralwasser beste Qualität zu einem guten Preis. Ein Erfolgsrezept, das sich besonders im stetig steigend Segment Wasser mit Geschmack bemerkbar macht.

