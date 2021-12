Der US-Konzern Kraft Heinz übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung von 85 Prozent am Düsseldorfer Gewürz-Start-up Just Spices. Das Unternehmen soll eigenständig durch die Gründer Florian Falk, Ole Strohschneider und Béla Seebach weitergeführt werden. Sie halten auch die restlichen Anteile.

Just Spices wird verkauft: Kraft Heinz übernimmt 85 Prozent an dem Startup. Gemeinsam wolle man international wachsen und Just Spices zu einer Weltmarke ausbauen, heißt es in einer Mitte