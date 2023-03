Übernahme: Sofidel kauft Hakle

ink drop - stock.adobe.com

Die Hängepartie hat ein Ende. Der in die Insolvenz gerutschte Toilettenpapierhersteller Hakle gehört in Deutschland künftig dem italienischen Unternehmen Sofidel. Auch das Werk in Düsseldorf wird übernommen – unklar ist, für wie lange.

Die Zukunft von Hakle ist vorerst gesichert. Der italienische Tissuekonzern Sofidel übernimmt nach LZ-Informationen die Hakle GmbH, die Ende 2022 in die Insolvenz gerutscht war. Neben der bekannt