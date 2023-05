Umweltbundesamt/B.Gröger

Verena Ehold ist Geschäftsführerin beim Umweltbundesamt

Mikroplastik wird häufig in Kosmetik- und Pflegeprodukten verwendet. Wie CASH berichtete, gibt es dazu Alternativen. Welche das sind und was die kleinen Kügelchen aus Plastik so alles bewirken, erklärt Verena Ehold vom Umweltbundesamt.

Mikroplastik findet sich in vielen Artikeln des täglichen Bedarfs. Vor allem in Kosmetik- und Pflegeprodukten, aber auch in Zahnpasta, Putz-, oder Waschmitteln sind die kleinen Kügelchen aus