Der Bio Kaffee- und Teekapselanbieter UniCaps und das Importhaus Wilms gehen seit 1. Juli im österreichischen und deutschen LEH und DFH gemeinsame Wege im Rahmen einer Vertriebspartnerscaft für die Marken MyCoffeeCup und MyTeaCup.

Bislang kümmerte sich das Start-up aus Frankfurt selbst um den Vertrieb seiner Kapselprodukte. Kürzlich gaben die beiden Geschäftsführer Dirk N. Tillmann (UniCaps) und Karl J. Henecka (Importhaus Wilms) die neue Zusammenarbeit bekannt, mit der Wilms sein nachhaltiges Markenportfolio um den Bereich Kaffee und Tee erweitert. Für beide Unternehmen ist die langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit eine große Chance, gemeinsam weiter zu wachsen und das nachhaltige Produktportfolio in etablierten Produktkategorien für den Einzelhandel weiter auszubauen, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.