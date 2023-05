Eskimo

Gemeinsam interpretieren sie den Song "Like Ice in the Sunshine" neu. Der Song spiegelt auch das Motto der Marke "Macht euch glücklich" wider, was wiederum in den zahlreichen Innovationen des Jahres zu finden ist.

In Kooperation mit Universal Music und der auf Markenpartnerschaften spezialisierten Unit UMG For Brands bringen Eskimo und Sänger Nico Santos ein Remake von "Like Ice in the Sunshine" heraus, da