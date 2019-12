Der Konsumgüterhersteller Unilever Austria führt seine Verkaufsteams im Retailgeschäft ab Jänner 2020 unter der Leitung von Gerold Idinger zusammen. Christian Kratky scheidet nach 27 Jahren aus dem Unternehmen aus.

Christian Kratky (55) ist ein echter Branchenkenner, der sich nach 27 Jahren bei Unilever Austria dazu entschieden hat, ab Jänner 2020 neue Perspektiven außerhalb des Unternehmens zu verfolgen und seine Funktion als Vertriebsdirektor zurückzulegen. Der sympathische Manager fühlte sich immer eng mit dem österreichischen Handel verbunden – zunächst auf Handelsseite und danach in unterschiedlichen Verkaufsfunktionen bei Unilever. „Von meiner bisherigen beruflichen Reise nehme ich intensive und herausfordernde Gespräche mit meinen Ansprechpartnern im Handel mit, an deren Ende immer eine gemeinsame Lösung stand. Es war eine meiner besten Entscheidungen, mich für die Arbeit in und mit dieser Branche entschieden zu haben. Was Unilever betrifft, so denke ich besonders gerne an die zahlreichen Innovationsprojekte, die ich begleiten durfte und die zu Meilensteinen in ihren Kategorien wurden“, so Kratky auf CASH-Nachfrage. Unilever Austria-Geschäftsführer Nikolaus Huber zollt Kratky Respekt und betont: „Mit Christian Kratky verlässt ein sehr erfahrener und bei Unilever wie auch im Branchenumfeld hochgeschätzter Manager, vor allem aber ein Garant für eine wertschöpfungsorientierte Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, unser Unternehmen. Ich bedanke mich bei ihm sehr für die langjährige Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste.“

Idinger verantwortet gesamtes Markenportfolio

Gerold Idinger, der die Retail Vertriebsorganisation bereits seit Anfang Februar 2018 gemeinsam mit Kratky geleitet hat, übernimmt nun alleinverantwortlich. Im Rahmen einer Neuausrichtung zeichnet der 40-Jährige, der seit 15 Jahren für Unilever in verschiedensten Funktionen in Marketing und Vertrieb in Österreich sowie in der DACH-Region tätig war, für die Verkaufsteams für den Lebensmittelhandel und den Drogeriefachhandel und somit auch für das Absatzmanagement des gesamten Markenportfolios von Unilever in Österreich verantwortlich. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat sich Idinger zum Ziel gesetzt, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern im Handel fortzuführen und die äußerst positive Entwicklung von Unilever in Österreich vertriebsseitig weiter zu steigern. „Mit Gerold Idinger steht nun ein sehr erfahrener Marken- und Vertriebsexperte an der Spitze unserer Retail Verkaufsorganisation. Mit ihm werden wir den erfolgreichen Weg der Innovationsführerschaft und des nachhaltigen Wachstums fortsetzen und weiter ausbauen“, ist Huber überzeugt.