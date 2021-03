Unilever: Ein bisschen Frieden ...

Ben & Jerry's versprüht Love and Peace - und das nicht nur mit dem neuen Ben & Jerry's Cookie Dough Peace Pop, sondern auch mit der neuen Social Media Challenge auf Instagram und Snapchat.

Unilever

Cremiges Fairtrade-Vanilleeis mit Schokoladensplittern und einem von Keksteig inspirierten Kern in Peacezeichenform, eingetaucht in einen weichen Schokoladenüberzug und liebevoll auf einen Stiel gesetzt, um ihn überall hin mitzunehmen - das ist der neueste Streich von Ben & Jerry's. Mit dem Cookie Dough Peace Pop feiert der Eisspezialist nicht nur den 30. Geburtstag der beliebten hauseigenen Cookie Dough Sorte, er ist in Österreich auch das erste Ben & Jerry's am Stiel. Außerdem setzt das Eis eben auch ein Zeichen für Spaß und Frieden, was nicht zuletzt durch das ikonische Peace-Zeichen im Eis deutlich wird.Genau das stellen Ben & Jerry's nun in den Mittelpunkt der neuen Social Media Kampagne. Getreu dem Motto ihres Gründers Ben Cohen "If it‘s not fun, why do it?!" lädt das Unternehmen seine Community ein, an einer Lip-Sync-Challenge zum Grand Prix Song "Ein bisschen Frieden" teilzunehmen. Mittels eines Filters für Instagram und Snapchat sollen User ihre eigene Followerschaft animieren, diesen ebenfalls zu nutzen und so die Welt auf spaßige Weise ein ‚BISSchen' friedlicher zu machen. Der Filter wurde alleine bei Snapchat in den ersten Wochen bereits 200.000 Malverwendet und ist noch bis zum 06. März abrufbar.