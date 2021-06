Unilever: Miley mag Magnum

Magnum kooperiert mit der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Sängerin Miley Cyrus und bringt die Kampagne Miley in Layers auf den Weg, die Fans in aller Welt dazu inspirieren soll, den individuellen Genuss zu leben.

Gemäß der Magnum-Philosophie ist jeder Tag ohne Genuss ein verlorener Tag. Und es sollte uns allen möglich sein, Genuss in all seiner Vielschichtigkeit auszudrücken. Miley gilt als Verfechterin von Individualität und Selbstverwirklichung und dass man eine Persönlichkeit voller Stolz entfalten können soll. "Unsere stärkste Superkraft ist unsere Individualität. In meiner künstlerischen Laufbahn hatte ich die Gelegenheit, alle meine verschiedenen Facetten auszuleben und für mich selbst herauszufinden, was mir Freude bereitet. Ob ich nun neue Songs schreibe, im Studio bin, vor Tausenden von Fans auf der Bühne auftrete oder die Kleidung trage, in der ich mich stark fühle", sagt Miley Cyrus über die Kooperation. "Ich hoffe, dass diese Kampagne mit Magnum viele Menschen dazu inspiriert, die eigenen Facetten anzunehmen und voller Stolz das zu tun, was ihnen am meisten Freude und Genuss bereitet."

Auf Seiten von Magnum steht das neue Magnum Double Gold Caramel Billionaire im Mittelpunkt. Für die Kampagne Miley in Layer fing der US-amerikanische Modefotografe Vijat Mohindra neben den Schwarz-Weiß-Aufnahmen in 90er-Jahre-Optik, die Mileys vielseitige Persönlichkeit unterstreichen, den Musikstar auch bei einer exklusiven Performance in 8D ein. Diese wird am 10. Juni Uhr im Stream auf YouTube zu sehen sein. Beim 'Miley x Magnum'-Auftritt wird sie zwei ihrer größten Hits aus ihrem aktuellen Album "Plastic Hearts" spielen sowie eine exklusive Coverversion des 80er-Jahre-Hits "Midas Touch" von Midnight Star.