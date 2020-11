Als Unilever vergangene Woche ankündigte, in den kommenden Jahren über eine Miliarde Umsatz mit pflanzenbasierten Fleisch- und Milchalternativen zu generieren, hat sich CASH erkundigt, was das für Österreichs Markenlandschaft bedeutet.

Zwei Jahre nach dem Erwerb von The Vegetarian Butcher bietet Unilever in Deutschland bereits acht verschiedene Produkte mit pflanzenbasierten Fleischalternativen, vier davon vegan. Der "Sieht-Chick-aus Burger" wurde dieses Jahr in Deutschland von der Tierschutzorganisation PETA mit dem Vegan Food Award als beste Hähnchenalternative ausgezeichnet. Zudem sind bei Burger King der vegetarische Whopper und pflanzliche Nuggets erhältlich. Was Unilever für Österreichs Markt parat hält, hat CASH recherchiert. Zahlreiche Markteinführungen oder Relaunches in Österreich sind bereits von der Initiative inspiriert.Von Hellmann’s gibt es in Österreich neben der klassischen Variante auch die heuer neu eingeführte Hellmann’s vegane Mayonnaise. Fast die Hälfte des Ben & Jerry’s Sortiments ist entweder vegan (23 Prozent) oder fettreduziert (23 Prozent). Ben & Jerry’s wie auch Hellmann’s wurden von Nielsen als zwei der Top 25 Neueinführungen in Europa ausgezeichnet. Gemeinsam mit der Naturschutzorganisation WWF UK und anderen namhaften Experten hat die Lebensmittelmarke Knorr im letzten Jahr die Liste der "Future 50 Foods" entwickelt. Die 50 Nahrungsmittel wurden mit dem Ziel ausgewählt, Menschen eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung schmackhaft zu machen und bieten eine große Bandbreite an Aroma und Textur. Die Marke Knorr hat 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz überwiegend pflanzenbasierte Innovationen auf den Markt gebracht. Sie alle haben einen hohen Nährstoffgehalt und ihr Anbau stellt eine geringere Belastung für die Umwelt und das Klima dar.