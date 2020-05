Die Coronapandemie hat das Verhalten und die Werte der Österreicher verändert. Vor allem in puncto Ernährung hat ein Umdenken begonnen.

Vegetarische und vegane Alternativen

Umwelt hat Vorrang

Upfield ist der weltweit führende Hersteller von Aufstrichen auf pflanzlicher Basis, die als Brotaufstriche, zum Kochen, Braten, Backen und Verfeinern von Gerichten aller Art eingesetzt werden.Vor dem Hintergrund der Coronakrise hat das Unternehmen eine Umfrage zum Lebensstil der Österreicher durchgeführt. Die Ergebnisse: 43 Prozent der Befragten achten auf eine gesunde, vitaminreiche und ausgewogene Ernährung. Für knapp 80 Prozent ist es zusätzlich noch essentiell, dass es gut schmeckt und der Genuss nicht auf der Strecke bleibt. Etwa zwei Drittel der Befragten wollen künftig bewusster darauf achten, welche Lebensmittel sie einkaufen und Produkte mit hohem Vitamingehalt, wie beispielweise Omega-3 oder Omega-6 Fettsäuren, bevorzugen. Der Umfrage zu Folge wird man künftig in den heimischen Kühlschränken und Küchen auch verstärkt pflanzliche Lebensmittel finden – Obst und Gemüse stehen in Zukunft bei knapp einem Drittel häufiger am Einkaufszettel, ebenso viele wollen häufiger pflanzenbasierte Lebensmittel mit ungesättigten Fetten kaufen, damit z.B. Butter durch Margarine ersetzen oder zu vegetarischen bzw. veganen Alternativen für Fleisch und Milchprodukten greifen.Pierluigi Pecchia, General Manager von Upfield Österreich, Schweiz und Italien, meint dazu: „Wir haben das Ziel, Menschen auf der ganzen Welt mit natürlichen, pflanzenbasierenden Lebensmitteln zu versorgen. Dabei geht es um Geschmackserlebnisse ebenso wie um wertvolle Inhaltstoffe wie etwa Omega-3 und -6 Fettsäuren. Darüber hinaus legen die Menschen immer mehr Wert darauf, beim Einkaufen von Lebensmitteln die Umwelt zu berücksichtigen. Hier ist es uns besonders wichtig, den gesamten Produktlebenszyklus zu integrieren. Unsere Margarine-Produkte haben etwa einen deutlich besseren ökologischen Fußabdruck als Butter. Sie sind ideal als Aufstrich, zum Backen und zum Kochen – und sie sind gut für die Menschen und für die Umwelt. Das entspricht den Wünschen und Bedürfnissen der Konsumenten in jeder Hinsicht.“