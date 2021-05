Der gebürtige Deutsche Ingo Heuer (47) verstärkt das Verkaufsteam von Vandemoortele in Österreich.

Seit April 2021 zeichnet Ingo Heuer bei Vandemoortele für die Vertriebsaktivitäten, die Kundenbetreuung und die Weiterentwicklung im Bereich Tiefkühlbackwaren für den LEH und Discount in Österreich verantwortlich.

Zuvor war Heuer in unterschiedlichen Positionen bei café+co im Area Management International (Holding), Business Development und Key Account Management in Österreich beschäftigt. Davor arbeitete er als Key Account Manager und Verkaufsleiter bei Selecta und als Abteilungsleiter bei Julius Meinl am Graben in Wien.

Ingo Hauer ist gebürtiger Deutscher und Vater von zwei Kindern.