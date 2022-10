Christine Miess

Sekt Austria startet am 17. Oktober mit einem neuen Veranstaltungsformat in der Wiener Hofburg in die Sekt-Hochsaison. Die österreichischen Sekthersteller laden Sektliebhaber zu einem entspanntes After Work.

Bisher war die Österreichische Sektgala Anziehungspunkt für viele Fachbesucher und private Sektliebhaber, dieses Jahr wird vieles neu gemacht. Es gibt mit "It's Sekt o’clock!" ein neues Veranstaltungsformat, bei dem auf die Interessen dieser Besuchergruppen noch individueller eingegangen wird. Und wenn die Uhr "It's Sekt o’clock!" anzeigt, ist es Zeit für prickelnden Genuss aus Österreich. Die österreichischen Sekthersteller laden dabei private Sektliebhaber zu einem prickelnden After Work an der Sekt Austria Bar in der Wiener Hofburg und zu einem Live-Cooking mit einem 4-Gang-Menü. Dazu gibt es Live-Musik, die Stimmung und Spaß verspricht. Gestartet wird um 17:30 Uhr. Fachbesucher können außerdem bereits ab 14 Uhr im Rahmen einer Tischpräsentation die Bandbreite an Sekt Austria fokussiert verkosten.