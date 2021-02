Der Verein Soja aus Österreich fordert eine Halbierung des Steuersatzes auf pflanzliche Milchalternativen.

Verein Soja aus Österreich Der Zusammenschluss von aktuell 35 Mitgliedern fördert seit dem Jahr 2008 den Anbau und die Verwertung von Soja aus Österreich. Die Mitglieder kommen aus allen Bereichen der Soja-Wertschöpfungskette. Dazu zählen Saatgutzüchter, Anbaubetriebe, Verarbeitungsbetriebe, Lebensmittelunternehmen und Wissenschaftler.