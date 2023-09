VFI

Mitinhaber Klemens Rauch und Betriebsleiter Bernhard Wimmer sind stolz auf den grünen Strom bei VFI Oils for Life.

Der heimische Hersteller der führenden Speiseölmarken Bona, Kronenöl, Frivissa, Osolio und Ceres hat mit einer Großinvestition sein Werk in Wels mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Auch bei Ottakringer tut sich etwas in Richtung Photovoltaik. Die Brauerei plant 660 PV-Paneele auf ihrem Dach.

VFI Oils for Life stellt an den Standorten Wels und Ennsdorf mit 280 Mitarbeitenden pflanzliche Öle und Futtermittel her. Zwei Drittel der Produktion werden exportiert, insbesondere Pflanzenöle aus Bio-Anbau. Nun setzt das Unternehmen ein Zeichen für eine moderne und nachhaltige Entwicklung des Industriestandorts in Österreich und hat Solarpaneele an sämtlichen geeigneten Dächern am Werk in Wels installiert, welche nun zur Erzeugung von Sonnenstrom genutzt werden. Besonders positiv ist, dass die Solarpaneele unsichtbar für die Öffentlichkeit sind und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. Am Dach der modernen Ölfabrik von VFI Oils for Life liefern sie nun 532 Megawattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht dem Jahresverbrauch von 133 Haushalten.





Auch die Ottakringer Brauerei plant, ihre Energie zukünftig in großem Umfang selbst zu produzieren. "660 hochwertige PV-Paneele auf unserem Dach werden in Zukunft 364,4 MWh pro Jahr liefern", freut sich der kaufmännische Geschäftsführer Harald Mayer. Baustart der modernen Photovoltaik-Anlage ist der heurige September. Die Wiener Brauerei hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um zehn Prozent zu senken. "Dazu gehört auch der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien", findet der technische Geschäftsführer Tobias Frank. Bei der Errichtung der PV-Anlage setzt Ottakringer übrigens auf ein Bürgerbeteiligungsmodell, bei dem es für die Beteiligung in der Höhe von 600 Euro inkl. 20 Prozent Umsatzsteuer Gutscheine für 60 Kisten Ottkaringer Bier gibt. Die Vergabe der 100 PV-Paneele für den sogenannten "Energie Partner Bonus" startete am 4. September und erfolgt nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. "Besser geschmeckt haben Zinsen noch nie", heißt es seitens der Brauerei.

Auch die Ottakringer Brauerei plant, ihre Energie zukünftig in großem Umfang selbst zu produzieren. "660 hochwertige PV-Paneele auf unserem Dach werden in Zukunft 364,4 MWh pro Jahr liefern", freut sich der kaufmännische Geschäftsführer Harald Mayer. Baustart der modernen Photovoltaik-Anlage ist der heurige September. Die Wiener Brauerei hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um zehn Prozent zu senken. "Dazu gehört auch der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien", findet der technische Geschäftsführer Tobias Frank. Bei der Errichtung der PV-Anlage setzt Ottakringer übrigens auf ein Bürgerbeteiligungsmodell, bei dem es für die Beteiligung in der Höhe von 600 Euro inkl. 20 Prozent Umsatzsteuer Gutscheine für 60 Kisten Ottkaringer Bier gibt. Die Vergabe der 100 PV-Paneele für den sogenannten "Energie Partner Bonus"startete am 4. September und erfolgt nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. "Besser geschmeckt haben Zinsen noch nie", heißt es seitens der Brauerei.