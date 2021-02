Der Tierschutzverein Vier Pfoten hat gemeinsam mit der Arbeiterkammer Oberösterreich die heimischen Gütesiegel auf ihre Standards bei der Haltung von Masthühnern und Puten unter die Lupe genommen. Österreich schneidet besser als die EU-Standards ab, doch gibt es noch viele Mängel.

Durchschnittlich essen die Österreicher 62,6 Kilo Fleisch pro Jahr, davon 9,3 Hühnerfleisch und 2,6 Kilo Putenfleisch. Beim Griff ins Kühlregal vertrauen viele Kunden auf die Gütesiegel, welche nun von Vier Pfoten und der AK Oberösterreich analysiert und mit heimischen sowie EU-Standards verglichen wurden. Das Ergebnis: "Besser als im Ausland, aber lange nicht gut", wie es in der Aussendung heißt. "Österreich bietet vor allem Puten mehr Platz als alle anderen EU-Länder. Denn bei der Pute gibt es in der EU überhaupt keine Mindeststandards, was wirklich eine Schande ist. Aber ansonsten werden auch bei uns sowohl bei der Pute als auch beim Masthuhn ganz wesentliche Tierwohlaspekte nicht berücksichtigt", sagt Vier Pfoten Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.

Generell gelten in Österreich strengere Vorschriften als im EU-Ausland, so haben etwa Puten mit einer maximalen Stall-Auslastung von 40 kg/m2 deutlich mehr Platz als die andernorts erlaubten 60 bis 70 kg/m2. Bei Masthühnern beträgt die EU-Besatzdichte 42 kg/m2, in Österreich sind es mit 30 kg/m2 ebenfalls mehr. Wer das Geflügel "Bio" nennen möchte, muss mehr Platz bieten. Hier können alle getesteten Gütesiegel punkten. Dennoch wird kritisiert: "Das gängigste der österreichischen Labels, das AMA-Gütesiegel, geht über die gesetzlichen Vorgaben kaum hinaus." Besonders die Gestaltung der Sitzstangen, Stallungen mit überdachten Außenflächen und die Auslaufmöglichkeit ins Grüne fehlen hier. Auch die schnelle Aufzucht wird kritisiert, genauso wie das bloße Einhalten der gesetzlichen Mindeststandards bei Transporten und der Schlachtung. Positiv erwähnt wird hingegen, dass die Haltung und die Schlachtung regelmäßig kontrolliert werden.