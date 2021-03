Nach 4,5 Jahren Zusammenarbeit verkauft Kellogg seine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an Verival-Gründer Wolfgang Fojtl zurück. Das Bio-Unternehmen ist nun wieder zu 100 Prozent in österreichischer Hand.

Es war eine erfolgreiche Zusammenarbeit, wie man bei Verival betont, dennoch hat man sich nun dazu entschlossen, die Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen Lebensmittelkonzern und der Tiroler Bio-Frühstücksmarke zu beenden, damit sich die nun mehr ehemaligen Partner künftig auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen konzentrieren können. "Kellogg hat uns als Marke einen völlig neuen Horizont eröffnet und ich freue mich, den in den letzten Jahren eingeschlagenen spannenden Weg von nun an als 100 Prozent österreichisches Unternehmen fortsetzen zu können. Ich bin stolz darauf, Teil des erfolgreichsten Frühstücksunternehmens der Welt gewesen zu sein und den Weg des Konzerns in Richtung Nachhaltigkeit und Bio-Produkte mitgestaltet zu haben. Wir sind als Marke über die Jahre gewachsen, daher ist es für mich jetzt umso spannender, darauf aufzubauen und mit meinem Team alleine weiterzumachen", so Fojtl. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.